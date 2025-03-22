SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fred'in alternatifi Leverkusen'den

Fred'in sezon sonunda ayrılık ihtimalinin bulunması sonrası Fenerbahçe, Bayer Leverkusen'in yıldızı Aleix Garcia için harekete geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:27 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 10:27
Fred’in alternatifi Leverkusen’den

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.

Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.

ORTA SAHAYA GARCIA HAMLESİ

Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.

Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaraya! Anlaşma tamamFenerbahçenin eski yıldızı Galatasaraya! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a! Anlaşma tamam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?
Sıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladı
Riyad’da mekik diplomasisi! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda buluşacak
TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?
TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes’le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün MASAK uyarısı sonrası İmamoğlu’nun paraları Yunanistan’a mı kaçırıldı?
Saraçhane’deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı! 97 şüpheli gözaltına alındı
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Soruları cevaplamadı | İşte gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları
CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!
CHP’de Özgür Özel’e sürpriz rakip! Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu: Olağanüstü kurultay çağrısı yaparak şaibeyi kabul etti
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali: Bakan Tekin Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir diyerek FETÖ bağlantısına dikkat çekti!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in skandal çağrısına sert tepki: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ekonomi mesajı: Elimizde yeterli araç var
CHP’li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
Takvim.com.tr özel detaylara ulaştı... İBB’deki yolsuzluk soruşturması nasıl başladı? 4 gizli 8 açık tanık... İmamoğlu para kulesinin neresinde?
Murat Ongun’un para havuzu ve medya çarkı! Hangi kanallara para aktı? İsmail Saymaz bu işin neresinde? Yine Emrah Bağdatlı...
Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...