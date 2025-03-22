Fred’in alternatifi Leverkusen’den

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.



Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı lacivertli yönetim takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.



FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR



Sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.



ORTA SAHAYA GARCIA HAMLESİ



Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.



Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.



Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.