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Süper Lig'de şampiyonluk farkı 6'ya çıkabilir! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak?

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük şampiyonluk yarışı devam ediyor. r. Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızını takmayı hedeflerken, Fenerbahçe ise 20. şampiyonluğunu kazanıp 4. yıldızı formasına eklemek için mücadele ediyor. İki dev arasında şampiyonluk farkı en fazla 5’e yükselmişti. G.Saray’ın olası şampiyonluğunda fark ilk kez 6’ya çıkmış olacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
Süper Lig’de şampiyonluk farkı 6’ya çıkabilir! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak?

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Süper Lig'de bu sezon müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için müthiş bir savaş veriyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)

Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olduğu taktirde 25. şampiyonluğunu yaşayacak ve 5. yıldızı takacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda ise Sarı-Lacivertliler, 20. kez mutlu sona ulaşacak ve 4. yıldız formasına işlenecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk farkı hiçbir zaman 5'in üzeri çıkmadı. Sarı- Kırmızılılar, 24 şampiyonlukla Fenerbahçe'den 5 kez daha fazla şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)

11 YILDIR OLAMIYOR
Cimbom sezon sonunda üst üste 3. şampiyonluğunu ilan ederse fark ilk kez 6'ya çıkmış olacak ve Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanacak. 1985 yılında Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın ise 6 şampiyonluğu vardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak? (Takvim.com.tr arşiv)

Galatasaray, son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye fark atmış oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamıyor. Ligde bu sezon şampiyon olacak takım dengeleri bir anlamda değiştirmiş olacak.

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