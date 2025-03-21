Süper Lig’de şampiyonluk farkı 6’ya çıkabilir! Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet kızıştı: Şampiyon kim olacak?

Süper Lig'de bu sezon müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için müthiş bir savaş veriyor.
Süper Lig'de bu sezon müthiş bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek için müthiş bir savaş veriyor.
Galatasaray, sezon sonunda şampiyon olduğu taktirde 25. şampiyonluğunu yaşayacak ve 5. yıldızı takacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda ise Sarı-Lacivertliler, 20. kez mutlu sona ulaşacak ve 4. yıldız formasına işlenecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk farkı hiçbir zaman 5'in üzeri çıkmadı. Sarı- Kırmızılılar, 24 şampiyonlukla Fenerbahçe'den 5 kez daha fazla şampiyonluk sevinci yaşadı.
11 YILDIR OLAMIYOR
Cimbom sezon sonunda üst üste 3. şampiyonluğunu ilan ederse fark ilk kez 6'ya çıkmış olacak ve Süper Lig tarihinde bir ilk yaşanacak. 1985 yılında Fenerbahçe'nin 11, Galatasaray'ın ise 6 şampiyonluğu vardı.
Galatasaray, son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla ezeli rakibi Fenerbahçe'ye fark atmış oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de 11 yıldır şampiyonluk sevinci yaşayamıyor. Ligde bu sezon şampiyon olacak takım dengeleri bir anlamda değiştirmiş olacak.