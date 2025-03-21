Galatasaray Joao Felix için bastırıyor!

Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



Futbolu bırakmaya hazırlanan Mertens'in alternatifi için ise bir isim öne çıkıyor: Joao Felix...



İtalyan basınına göre Milan'da kiralık olarak forma giyen Portekizli oyuncu, sezon sonunda İngiltere'ye dönecek.



MAAŞI 9 MİLYON



Milan'da aradığını bulamadığı için yeni bir arayışa girecek olan Felix, yönetimin yeni sezon çileği olacak. Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Portekizli oyuncu için harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim mutlu sona ulaşamamıştı.



Okan Buruk'un teknik kadroda görmek istediği Mertens'in boşluğunu kiralama yoluna giderek Felix ile doldurmak isteyen yönetim, oyuncunun bir senelik maaşı olan 9 milyon euro'yu ödemeyi taahhüt edecek.



Ayrıca kiralama süresi bitimi için de bir satın alma maddesi önerilecek.