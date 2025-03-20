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U20 Milli Takım mağlup! Türkiye - İtalya: 0-3 | MAÇ SONUCU

Türkiye 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA U20 Elit Lig kapsamında Siltaş Yapı Pendik Stadyumu’nda İtalya U20 Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadelede güçlü rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Milliler, sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 20:24
U20 Milli Takım mağlup! Türkiye - İtalya: 0-3 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya kontrollü başlayan iki ekip de ilk dakikalarda dengeli bir oyun ortaya koydu. Ancak 34. dakikada sahneye çıkan Thomas Berenbruch, attığı golle İtalya'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan konuk ekip, 50. dakikada Maat Daniel Caprini'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. Türkiye U20 Milli Takımı, rakip kalede etkili olmakta zorlanırken, 90+1. dakikada Kevin Zeroli skoru belirleyen golü kaydetti ve maç 3-0 sona erdi.

TÜRKİYE SON SIRADA KALDI

Bu mağlubiyetle birlikte 6. maçında 4. yenilgisini alan Türkiye U20 Milli Takımı, yalnızca 2 puanda kalarak ligde son sıraya geriledi. Öte yandan üst üste 3. galibiyetini alan İtalya, puanını 13'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

SON MAÇ ROMANYA DEPLASMANINDA

Türkiye U20 Milli Takımı, UEFA Elit Lig'deki son maçını 25 Mart Salı günü Romanya karşısında deplasmanda oynayacak. Milliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak turnuvayı moral kazanarak tamamlamayı hedefliyor.

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