Fenerbahçe yönetiminde Maximin kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Rangers ve Samsun maçılarının kadrosuna almadığı Allan Saint Maximin'in kendisini hedef alan paylaşımları sonrası Fransız kanat oyuncusuyla ilgili,"Son 3 ayda hiçbir dönemde 4 gün üst üste antrenman yapmadı.



Kendi çalıştığı insanlar illegal şekilde bazı dataları sizinle paylaştı. Manipülasyona sebep olan datalardı. Kendisi oynayacak durumda değil" demişti. Yaşanan gelişmeler üzerine Maximin'in kadro dışı bırakılması beklenirken Portekizli hocanın takımı etkilememek için böyle bir karar almayı düşünmediği öğrenildi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının bu şekilde devam etmesi durumunda 27 yaşındaki futbolcuya mecbur kalmadıkça forma şansı vermeyi düşünmüyor. Bu sezon 26 maçta forma giyen Fransız futbolcu 3 gol, 4 asiste imza attı.

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