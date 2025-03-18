Diogo Dalot’tan Jose Mourinho için Portekiz açıklaması!

Diogo Dalot (AFP)

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'e dair düşüncelerini paylaşan Dalot, onun kariyerinde önemli bir yeri olduğunu vurguladı. "Şu anda harika bir teknik direktörümüz var. Benim gelişimimde de büyük payı olan bir antrenör. Bu duygu, milli takımdaki herkes tarafından da paylaşılıyor. Her oyuncuda bir iz bırakıyor. Bu önemli ve zor bir şey. Bizim ülkemizden değil ama ben onun her zaman ulusumuzun bir parçası olduğunu ve Portekiz'le kazanmak istediğini gösterdiğini düşünüyorum. Geleceği tahmin edemem. Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum, bana dünyanın en büyük takımlarından birinde oynama fırsatı verdi, ona sonsuza kadar minnettarım. Mourinho, çok özel bir insan ama bu öngöremediğim bir senaryo." dedi.

Manchester United'da bu sezon 45 maçta forma giyen Dalot, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.