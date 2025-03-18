Büyük rekora 9 kaldı

Antalyaspor önünde hat-trick yapan ve Galatasaray'ı birkez daha 3 puana taşıyan Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 26 gole imzasını atan Nijeryalı yıldız çok önemli bir hedefe yaklaşmış durumda.

Victor Osimhen performansıyla herkesi büyülüyor. (Takvim Gazetesi)



Osimhen kalan süreçte 9 kez daha ağları havalandırabilirse Galatasaray tarihine geçecek. Yıldız futbolcu 35 gole ulaşması durumunda bir sezonda Sarı-Kırmızılı formayla en çok gole ulaşan futbolcu olacak. Bu alanda rekor Mario Jardel'e ait. Brezilyalı efsane yıldız 2000- 2001 sezonunda 43 maçta 34 gole ulaşmıştı. Jardel'in ardından 32 golle Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis geliyor. Icardi geçtiğimiz sezon, Gomis ise 2017-18 sezonunda 32 golle atarak yıldızlaşmıştı.