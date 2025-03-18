Beşiktaş’ta sessiz operasyon!

Beşiktaş'ta son iki maçta da eksik rakipler karşısında alınan mağlubiyetler camiayı çileden çıkardı.Bu defa hedefteki isim teknik direktör değil. Siyah beyazlı taraftarlar mevcut kadronun dokuz teknik direktör değişimine yol açtığını savunarak Ole Gunnar Solskjaer'e sahip çıkarken futbolculara tepkisini dile getirdi.Taraftar grubu Çarşı da oyuncuları hedef alan açıklama yaptı. Futbolcuların kadro dışı bırakılacağı ve sezonun geri kalanında altyapı oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroyla devam edileceği şeklinde dedikodular çıkmıştı.Başkan Serdal Adalı yönetiminin ise gündeminde kadro dışı operasyonu bulunmuyor. Geçen sezon beş oyuncunun kadro dışı bırakılmasının çok daha ağır sonuçlara yol açtığını savunan siyah beyazlı yöneticiler operasyonu sessiz ve derinden yapacak. Geçen sezon kadro dışı kalan Aboubakar için yapılan teklifler geri çekilmişti.Sezon öncesi kadroda yer açabilmek için mecburen Hatayspor'a gönderilen Kamerunlunun 3,1 milyon avro yıllık ücretinin 400 bin avrosunu Hatayspor, kalan 2.7 milyon avroyu Beşiktaş karşılamıştı.