8 milyon Euro’luk hüsran: Maximin!

Milli araya girilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de sakat futbolcuların iyileşme süreci hız kazanıyor.



Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Saint Maximin, sarı-lacivertli takımda 8 milyon Euro'luk bir fiyaskoya dönüştü.



Yönetim Fransız oyuncuya kadro dışı bırakıldığını tebliğ etti. Bundan sonra takımdan ayrı çalışacak olan Saint Maximin, F.Bahçe'den kazandığı 8 milyon Euro karşılığında ligde 16 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.



Saint Maximin 3'lü savunmaya dönüldükten sonra Avrupa Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve ligde 1'er olmak üzere sadece 4 maçta forma giydi ve ne gol atabildi ne de asist yaptı. Soğuk savaşa girdiği Jose Mourinho'nun sisteminde yeri yoktu. Disiplinsiz davranışları da eklenince Fenerbahçe'nin transfer fiyaskoları listesine eklendi.