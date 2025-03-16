Youssef En-Nesyri rekor için sahada!

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla iç sahada çıktığı son 6 Süper Lig maçında rakip kaleleri sarsarak toplamda 8 gol kaydetti. Sarı-lacivertli taraftarların büyük desteğiyle yıldızlaşan futbolcu, Samsunspor karşısında da gol atarsa, 2006 yılında üst üste 7 iç saha maçında gol atan Alex de Souza'nın izinden gidecek.

Faslı golcü, sadece iç sahada değil, genel performansıyla da göz kamaştırıyor. Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 13 kez fileleri havalandıran ve 1 asist yapan En-Nesyri, takımının en skorer ismi konumunda.

Fenerbahçe'nin gol makinesi, yükselen formuyla şampiyonluk yarışında kritik bir rol üstlenirken, Samsunspor mücadelesinde atacağı golle hem bireysel bir rekor kırmaya hem de takımını zafere taşımaya odaklanacak.