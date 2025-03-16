Küme düşme hattında bulunan Hatayspor, kendisi gibi kritik konumda yer alan Sivasspor'u 3-2 yenerek son 4 maçındaki 3. galibiyetini aldı.

23'te Sivasspor'u Fode Koita öne geçirdi. Bilal Boutobba 30. dakikada cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Recep Burak Yılmaz'ın 55'te takımının üstünlüğü yakalamasını sağlamasından 3 dakika sonra bu kez Rey Manaj eşitliğin gelmesini sağladı. 65'te Kilama topu ağlara gönderdi. Maç 3-2 bitti.

Bordo beyazlılar bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken Yiğidolar 27'de kaldı.