Ev sahibi Leganes, 29. ve 44. dakikalarda Daniel Raba'nın kaydettiği gollerle ilk yarıyı önde tamamladı. Ancak Real Betis, ikinci yarıda geri dönüşe imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, 64. dakikada Isco'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. 78. dakikada Cedric Bakambu'nun skoru eşitleyen golüyle Betis, umutlarını artırırken, 82. dakikada Juan Hernandez'in fileleri havalandırmasıyla mücadeleyi 3-2 kazanarak büyük bir zafere ulaştı.

Bu kritik galibiyetin ardından Real Betis, puanını 44'e yükselterek Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli bir adım attı. Leganes ise 27 puanda kalarak alt sıralardan uzaklaşma şansını kaçırdı.

La Liga'nın 29. haftasında Real Betis, sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Leganes ise zorlu Real Madrid deplasmanına konuk olacak.