Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin ilk sınavı Başakşehir! Futbolcular galibiyet sözü verdi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ilk sınavına bugün çıkıyor. Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek olan Bordo-Mavililer'de Tekke, oyuncularına uyarılarda bulundu.

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, ilk antrenmanına çıktı. (AA) Antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirten Tekke, "Bu maçtan alacağımız galibiyet, gelecek haftalar için hem bize hem camiamıza önemli bir moral olacak. Yakaladığımız her fırsatı değerlendirmek için iki kat mücadele etmeliyiz. Saha içinde birbirimize yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.