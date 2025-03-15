Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin ilk sınavı Başakşehir! Futbolcular galibiyet sözü verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ilk sınavına bugün çıkıyor. Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek olan Bordo-Mavililer'de Tekke, oyuncularına uyarılarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ilk sınavına bugün çıkıyor. Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek olan Bordo-Mavililer'de Tekke, oyuncularına uyarılarda bulundu.
Antrenmanda çalıştıklarını sahaya yansıtmaları gerektiğini belirten Tekke, "Bu maçtan alacağımız galibiyet, gelecek haftalar için hem bize hem camiamıza önemli bir moral olacak. Yakaladığımız her fırsatı değerlendirmek için iki kat mücadele etmeliyiz. Saha içinde birbirimize yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.
Bu arada oyuncuların da galibiyet söz verdiği öğrenildi. Fatih Tekke'nin ilk 11'de geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçına göre değişiklikler yapması bekleniyor. Sakatlığı geçen Malheiro bugün sağ bekte görev yapacak.
Kart cezası sona eren Mustafa Eskihellaç ise sol kanatta görev yapacak. Avusturyalı orta saha Cham'ın da bugün ilk 11'de yer alması bekleniyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan 33 maçta Fırtına'nın 13, İstanbul ekibinin ise 10 galibiyeti bulunuyor.
300 GÜNLÜK DEV HASRET
Son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'e karşı 1-0'lık galibiyet alan Trabzonspor, 18 Mayıs 2024'ten bu yana dış sahada 3 puan sevinci yaşayamıyor. Bordo- Mavililer bugün 3 puan elde ederse, 300 günlük galibiyet özlemine yine aynı statta son vermiş olacak. Fırtına bu sezon, 12 deplasman maçından 5 puan çıkartabildi.
YENİ FIRTINA 3 PUAN AVINDA
Trabzonspor yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile bugün Başakşehir'e karşı mücadele edecek. Bordo-Mavililer'de tek hedef 3 puan. Fırtına, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile yepyeni bir başlangıca imza atarak hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de kötü gidişata bir son vermek istiyor. Ev sahibi Başakşehir, 25 maç sonunda 36 puan topladı. Zirve yarışından bir hayli uzaklaşan Trabzonspor'un ise 25 maçta 32 puanı var.