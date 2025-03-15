Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Bayern Münih 75. dakikada Leroy Sane'nin kaydettiği golle öne geçti. Ancak Union Berlin, 83. dakikada Benedict Hollerbach'ın attığı golle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla geçtiğimiz hafta Bochum karşısında 3-2 mağlup olan Bayern Münih, üst üste ikinci haftada da puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi, puanını 62'ye yükseltirken, Union Berlin ise 27 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Union Berlin ise Freiburg deplasmanına çıkacak.