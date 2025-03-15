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Kompany'nin öğrencileri yine kayıp! Union Berlin - Bayern Münih: 1-1 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Union Berlin'e konuk oldu. Alte Försterei Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ekip sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 19:50
Kompany’nin öğrencileri yine kayıp! Union Berlin - Bayern Münih: 1-1 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmada uzun süre gol sesi çıkmazken, Bayern Münih 75. dakikada Leroy Sane'nin kaydettiği golle öne geçti. Ancak Union Berlin, 83. dakikada Benedict Hollerbach'ın attığı golle eşitliği sağladı.

Bu sonuçla geçtiğimiz hafta Bochum karşısında 3-2 mağlup olan Bayern Münih, üst üste ikinci haftada da puan kaybı yaşadı. Bavyera ekibi, puanını 62'ye yükseltirken, Union Berlin ise 27 puana ulaştı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında St. Pauli'yi konuk edecek. Union Berlin ise Freiburg deplasmanına çıkacak.

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