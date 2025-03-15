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Kartal derbide Aslan'ı devirdi! Beşijtaş Fibabanka - Galatasaray: 92-77 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geldi. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Siyah-Beyazlılar, rakibini 92-77 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 20:10
Kartal derbide Aslan’ı devirdi! Beşijtaş Fibabanka - Galatasaray: 92-77 | MAÇ SONUCU

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray karşı karşıya geldi. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Beşiktaş, rakibini 92-77 mağlup ederek üst üste yedinci galibiyetini aldı. Maçın ilk periyodu 28-20 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçilirken, devreye 47-42'lik skorla girildi. Üçüncü periyot sonunda Beşiktaş 68-63 önde yer alırken, son çeyrekte farkı açarak karşılaşmayı 92-77 kazandı.

Bu sonuçla Beşiktaş ligde yükselişini sürdürürken, Galatasaray son sekiz maçında altıncı mağlubiyetini alarak kötü gidişatına devam etti. Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, sahasında Beşiktaş Fibabanka'yı 91-88 mağlup etmişti.

Ligde bir sonraki hafta Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda ONVO Büyükçekmece ile karşılaşacak. Galatasaray ise Mersin Spor'a konuk olacak.

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