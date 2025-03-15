Beşiktaş'ta şok sakatlık! Felix Uduokhai devam edemedi
Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Felix Uduokhai, mücadelede sakatlık geçirerek oyunu tamamlayamadı.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 22:16Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 22:17
Karşılaşmanın 55. dakikasında sahayı terk eden Uduokhai'nin yerine teknik direktör Onur Bulut'u sahaya sürdü. Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli stoper, ilk yarıda ayağına aldığı darbe sonrası ikinci yarıya çıkamadı ve oyundan alındı. Beşiktaş, milli aranın ardından ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk edecek.