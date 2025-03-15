Beşiktaş’ta şok sakatlık! Felix Uduokhai devam edemedi

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Karşılaşmanın 55. dakikasında sahayı terk eden Uduokhai'nin yerine teknik direktör Onur Bulut'u sahaya sürdü. Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli stoper, ilk yarıda ayağına aldığı darbe sonrası ikinci yarıya çıkamadı ve oyundan alındı. Beşiktaş, milli aranın ardından ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk edecek.