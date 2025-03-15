SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Felix Uduokhai devam edemedi

Süper Lig’in 30. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş’ta sakatlık şoku yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Felix Uduokhai, mücadelede sakatlık geçirerek oyunu tamamlayamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 22:16 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 22:17
Beşiktaş’ta şok sakatlık! Felix Uduokhai devam edemedi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Karşılaşmanın 55. dakikasında sahayı terk eden Uduokhai'nin yerine teknik direktör Onur Bulut'u sahaya sürdü. Beşiktaş'ta sakatlıklarla boğuşan bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan deneyimli stoper, ilk yarıda ayağına aldığı darbe sonrası ikinci yarıya çıkamadı ve oyundan alındı. Beşiktaş, milli aranın ardından ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet himayesindeki çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak
Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor
Konyaspor - Beşiktaş | CANLI
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Başakşehir - Trabzonspor | CANLI
Trump’tan 43 ülkeye seyahat yasağı! 3 gruba ayırdı: İç yazışma ortaya çıktı
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti
Dürziler işgal altındaki Golan’da siyonist bayrak altında! 100 kişilik heyetten zamanlaması manidar ziyaret
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
Kuyumcularda satışı yasaklandı! Elinde kesme altın olan vatandaşlar ne yapacak? Paketli gram altından farkı ne? İslam Memiş açıkladı
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu
Yaren Leylek geldi: 14 yıl oldu! Yine Adem Yılmaz’ın kayığına kondu
Suriye’de devrimin yıldönümü! Şam’da coşkulu kalabalık: Özgür ordu da kutlamalarda
Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor!
MİT tırları kumpasında Adana İl Emniyet Müdürüydü: FETÖ’cü Ahmet Zeki Gürkan yakalandı!
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terör örgütü PKK ve uzantılarına uyarı: Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin
Trump pazartesi büyük gün dedi! Zelenskiy’den Putin iddiası | Ukrayna’da neler oluyor?
Erkan Kork soruşturmasının ucu FETÖ’ye uzandı! Veysel Şahin ile arasındaki görüşmeler ele geçirildi! Profilinde dikkat çeken detay