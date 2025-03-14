ZTK’da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler dev bir maça da sahne olacak.

Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.