ZTK’da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler dev bir maça da sahne olacak.
Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler dev bir maça da sahne olacak.
Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
DEV MAÇ 2 NİSAN'DA!
Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç programı şu şekilde;
1 Nisan 2025 Salı
20.30 Konyaspor - İskenderunspor
2 Nisan Çarşamba
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray
3 Nisan Perşembe
20.30 Beşiktaş - Göztepe