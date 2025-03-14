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ZTK'da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler dev bir maça da sahne olacak. Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev maçın tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 12:00 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 12:07
ZTK’da oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı tarihi belli oldu!

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçları ile devam edecek. 1-3 Nisan tarihleri arasında oynanacak mücadeleler dev bir maça da sahne olacak.

Yarı finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

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DEV MAÇ 2 NİSAN'DA!

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç programı şu şekilde;

1 Nisan 2025 Salı

20.30 Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45 Trabzonspor - Bodrum FK
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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