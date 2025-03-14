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Okan Buruk'tan Carlos Cuesta açıklaması! Neden kadroda yok?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Onvo Antalyaspor’u konuk eden Galatasaray’da beklenmedik bir kadro tercihi dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncusu Carlos Cuesta, kadroya dahil edilmedi Teknik direktör Okan Buruk, oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 20:08 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 20:08
Okan Buruk’tan Carlos Cuesta açıklaması! Neden kadroda yok?

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Carlos Cuesta'nın kadroya alınmaması üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Buruk; "Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında. Lemina'yı kullanıyoruz ama yüzde yüzünde değil tam olarak. Onu da maksimum seviyesine getireceğiz milli takım arasında. O yüzden bugün oyun içerisinde kullanacağız. 90 dakikalık bölümde zorlanma ve risk olduğu için onunla başlamadık. Burada neye ihtiyacımız var, kazanıp, maç bittiğinde 10 puanlık bir fark yakalamak istiyoruz. 10 puanı tabloda görmek önemli bizim için. Psikolojik olarak önemli bu. Onu istiyoruz. Tabii ki iyi oyun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Günay Güvenç (AA)Günay Güvenç (AA)

Bununla birlikte, sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ve kart cezalı oyuncular Ahmed Kutucu (sarı kart) ile Günay Güvenç (kırmızı kart) da Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

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