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Manchester United'da 10 ayrılık birden!

Premier Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu yenilemek için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar kadroda büyük bir değişim yaparak 10 oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 18:23 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 18:23
Manchester United’da 10 ayrılık birden!

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Kulüp, yeni transferler için bütçe oluşturmak amacıyla tecrübeli isimlerle vedalaşacak. Bu kapsamda Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Rasmus Hojlund, Jonny Evans, Tom Heaton ve Victor Lindelöf'un takımdan ayrılması bekleniyor.

Ayrıca, sezon başında kiralık olarak gönderilen bazı yıldızlar da Manchester United kariyerini noktalayabilir. Real Betis'te kiralık oynayan Antony, Chelsea'de forma giyen Jadon Sancho (satın alma opsiyonuyla) ve Aston Villa'da geçici olarak bulunan Marcus Rashford'un da takımda kalma ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

Yeniden yapılanma sürecine giren Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi ve yeni bir yapılanmaya gitmeyi hedefliyor. Kulübün, bu ayrılıkların ardından kadrosunu genç ve dinamik oyuncularla takviye etmesi bekleniyor.

Manchester United'daki bu büyük değişim, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından yakından takip edilirken, yaz transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olacağı şimdiden kesinleşmiş görünüyor.

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