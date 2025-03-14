A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan maçı kadrosu açıklandı! 3 yeni isim dikkat çekti

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı maçların kadrosu ve programı açıklandı.

SAKATLIKLARI NEDENİYLE YER ALMADILAR

30 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

3 YENİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, Salih Özcan ve Can Uzun ise Eylül ayındaki kampın sonrasında yeniden kadroya çağrıldı.

EMRE MOR YENİDEN DAVET EDİLDİ

2024 Avrupa Şampiyonası geniş kadrosunda bulunan Oğuz Aydın da takıma tekrar dönerken, Emre Mor ise yaklaşık iki buçuk yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a davet edildi.

Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, 20 Mart'ta oynanacak Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor.

İşte kadro...

A Milli Takım'ın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.