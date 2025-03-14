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Inter Arda Güler'in peşinde!

Inter, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgileniyor. İtalyan ekibinin hedefinde Arda Güler ile birlikte Nico Paz da bulunuyor.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 12:46 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 12:46
Inter Arda Güler’in peşinde!

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Inter, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.

ARDA GÜLER VE NICO PAZ

İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Simone Inzaghi'nin ekibi, yaz transfer döneminde Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmak zorunda kalabilir. İtalyan basınındaki haberde, Inter'in, Nico Paz ve Arda Güler ile ilgilendiği kaydedildi.

Inter tarafından yakından takip edilen Nico Paz, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid Castilla'dan Como'ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinde 26 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu. Real Madrid'in, Nico Paz için Como ile yaptığı anlaşmada bu yaz 9 milyon euro'luk geri alım maddesi bulunuyor.

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