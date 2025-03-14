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Galatasaray – Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İki ekip, lig tarihinde 58. kez karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 16:55 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 16:55
Galatasaray – Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İki ekip, lig tarihinde 58. kez karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray – Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, bu akşam Rams Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Yunus, Morata-, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Güray, Erdal, Safuri, Kaluzinski, van de Streek, Larsson, Samudio