Galatasaray – Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bu akşam sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İki ekip, lig tarihinde 58. kez karşı karşıya gelecek. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyor. Peki bu kritik karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve diğer detaylar.