İskoçya’da skandal karar! Jose Mourinho çılgına döndü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Talisca, rakip ceza sahasına girerken sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken, Norveçli hakem Espen Eskas, pozisyonu farklı değerlendirdi ve Talisca'ya aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi. VAR incelemesine rağmen karar değişmedi.