İskoçya’da skandal karar! Jose Mourinho çılgına döndü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Talisca, rakip ceza sahasına girerken sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken, Norveçli hakem Espen Eskas, pozisyonu farklı değerlendirdi ve Talisca'ya aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle sarı kart gösterdi. VAR incelemesine rağmen karar değişmedi.
Jose Mourinho (REUTERS)
MOURİNHO'DAN SERT TEPKİ
Bu skandal karar, Fenerbahçe yedek kulübesinde büyük infial yarattı. Teknik direktör Jose Mourinho, hakemin kararına sert tepki göstererek dördüncü hakeme itirazlarda bulundu. Kararın ardından oldukça sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, uzun süre yerinde duramadı.
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kritik bir mücadele verirken hakemin tartışmalı yönetimi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, verilen karara sert tepki gösterirken UEFA'nın hakem yönetimini eleştirdi.