Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki orta sahayı sezon başında da transfer etmek isteyen Serie A ekibi Napoli'nin yıldız ismi yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

Szymanski'ye gözaltı! Napoli Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızını gündemine aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Rangers ile oynayacağı maça scout ekiplerini gönderip Szymanski'yi izleteceği öğrenildi. Sezon sonuna kadar Polonyalı orta sahayı takibini sürdürmesi beklenen İtalyan ekibinin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapmayı planladığı da gelen haberler arasında.

Szymanski'ye gözaltı! Napoli Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızını gündemine aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Geçen sezon yaptığı skor katkısıyla dikkat çeken yıldız futbolcu bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Szymanski'ye gözaltı! Napoli Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızını gündemine aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Adı Premier Lig ve Bundesliga takımlarıyla da anılan Szymanski için Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.