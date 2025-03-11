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Şampiyonlar Ligi 11 Mart maç programı: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş heyecanı 11-12 Mart tarihlerinde devam edecek. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçların ardından, futbolseverlerin gözü bu haftaki rövanş mücadelelerine çevrildi. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, ilk maçı 1-0 kaybetmesinin ardından bu akşam Barcelona deplasmanında tur arayacak. Peki bugün Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? İşte maç takvimi…

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 10:41
Şampiyonlar Ligi 11 Mart maç programı: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları 11-12 Mart'ta oynanacak. Bu akşamki iki maç, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki bu akşam kimin maçı var? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı!

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BUGÜN (11 MART) ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (TRT Spor)

23:00 Liverpool - Paris Saint-Germain (Tabii Spor)

20:45 Barcelona - Benfica (TRT Spor)

23:00 Inter - Feyenoord (Tabii Spor 1)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

12 MART ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SAATLERİ

20:45 Lille - Borussia Dortmund

23:00 Aston Villa - Club Brugge

23:00 Atletico Madrid - Real Madrid

23:00 Arsenal - PSV Eindhoven