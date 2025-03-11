Şampiyonlar Ligi 11 Mart maç programı: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları 11-12 Mart'ta oynanacak. Bu akşamki iki maç, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki bu akşam kimin maçı var? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı!
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları 11-12 Mart'ta oynanacak. Bu akşamki iki maç, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki bu akşam kimin maçı var? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı!
BUGÜN (11 MART) ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Bayer Leverkusen - Bayern Münih (TRT Spor)
23:00 Liverpool - Paris Saint-Germain (Tabii Spor)
20:45 Barcelona - Benfica (TRT Spor)
23:00 Inter - Feyenoord (Tabii Spor 1)
12 MART ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SAATLERİ
20:45 Lille - Borussia Dortmund
23:00 Aston Villa - Club Brugge
23:00 Atletico Madrid - Real Madrid
23:00 Arsenal - PSV Eindhoven