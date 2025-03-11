Şampiyonlar Ligi 11 Mart maç programı: Bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları 11-12 Mart'ta oynanacak. Bu akşamki iki maç, TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki bu akşam kimin maçı var? İşte Şampiyonlar Ligi maç programı!