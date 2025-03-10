Fener Kadıoğlu için geri dönüş açıklaması!

Fabian Hürzeler, milli futbolcunun son durumu hakkında şunları söyledi: "Tünelin ucunda küçük bir ışık görüyorum. Beklediğim kadar büyük değil ama orada bir umut var. Onun bu sezon sahalara dönme şansı hala mevcut."
Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun tekrar formuna kavuşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını da belirtti.
Ferdi Kadıoğlu (Brighton Kulübü)
BRİGHTON, FERDİ İÇİN 30 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Bek pozisyonuna geçişiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan milli oyuncu, yaz transfer döneminde 30 milyon Euro karşılığında Brighton kadrosuna katıldı.
Sakatlık yaşamadan önce İngiliz ekibiyle 8 maça çıkan ve 2 gol atan Ferdi, geri dönüş için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.