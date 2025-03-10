Fener Kadıoğlu için geri dönüş açıklaması!

Fabian Hürzeler, milli futbolcunun son durumu hakkında şunları söyledi: "Tünelin ucunda küçük bir ışık görüyorum. Beklediğim kadar büyük değil ama orada bir umut var. Onun bu sezon sahalara dönme şansı hala mevcut."

Ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun tekrar formuna kavuşmak için yoğun bir şekilde çalıştığını da belirtti.