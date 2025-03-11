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Rangers - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı rövanş maçının hakemi Espen Eskas oldu. VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Christian Dingert görev alacak.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:48 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:48
Rangers - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu.

Ibrox Stayumu'nda saat 23.00'da başlayacak olan maçı, Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

VAR'da Pol van Boekel, AVAR'da ise Christian Dingert görev alacak.

GALATASARAY MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Karşılaşmayı yönetecek orta hakem Eskas, daha önce 27 Ağustos'ta oynanan Galatasaray-Young Boys maçını yönetmişti.

VAR HAKEMİ DE TANIDIK

Öte yandan son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemi olarak görev yapan Pol van Boekel, geçtiğimiz sezon Konyaspor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında VAR'da yer almıştı.

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