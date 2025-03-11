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Jose Mourinho'nun En-Nesyri planı!

Jose Mourinho, son 16 turundaki Rangers rövanşı öncesinde Youssef En-Nesyri'ye özel bir görev verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 15:27 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 15:27
Jose Mourinho’nun En-Nesyri planı!

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Youssef En-Nesyri, Rangers maçının rövanşında şüphesiz Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Şu ana kadar Avrupa Ligi'nde görev aldığı 11 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan En-Nesyri, takımın en skorer ismi. İskoçya'daki müsabakada da taraftarların en güvendiği isim olan En-Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho bu maçta özel görev verecek.

MOURİNHO'DAN ÖZEL TALİMAT

Jose yaptığı taktik idmanlarda Nesyri'yi zaman zaman kanatlara gönderdi ve bu maçta da zaman zaman hem sağ kanada hem de sol kanada kaymalar yapacak.

Daha önce Sevilla'dayken, sağ ve sol kanatta görev yapabilen Faslı oyuncu, oyun içinde kanada kaydığında Dzeko ve Tadic, içerde konumlanacak. Mourinho bu şekilde rakibin savunma dengesini de bozmayı planlıyor. Duruma göre Talisca da bu tandemde yer alabilir.

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