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Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı!

2022-23 ve 2023-24 sezonlarındaki 25. hafta puan tablolarını futbolcularına gösteren tecrübeli hocanın, "Daha önce Fenerbahçe’nin önünde daha sıkıntılı durumlarda iki kez şampiyonluğa ulaştık. Yine biz başaracağız" dediği ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk’tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı!

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Zorlu Alanyaspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kötü gidişata dur diyebilmek için tüm yolları deniyor. Futbolcularıyla Kemerburgaz'da bir motivasyon toplantısı gerçekleştiren tecrübeli hocanın, geçmiş iki sezonun 25. haftadaki puan tablolarını futbolcularına dağıttığı belirlendi.

Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ŞARTLAR ÇOK DAHA ZORDU"
2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 25. haftanın sonunda Fenerbahçe'ye daha yakın olduklarını ancak şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Buruk'un, "Son 2 sezonda şartlarımız her anlamda daha zordu. Şu anda ipler fazlasıyla elimizde. Biz daha zorlarını başarmış bir takımız. Yine şampiyon olacağız" dediği belirlendi.

Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Okan Buruk'un bahsettiği sezonlardan 2022-23'te Galatasaray 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önündeydi. geçtiğimiz sezon ise iki takım arasındaki fark yalnızca 2'ydi.

Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ABİLER TESİSLERDE SORUMLULUK ALIYOR
Üstelik Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de oynanmamıştı. Öte yandan takımın tecrübeli isimleri de zorlu sürecin aşılması için elini taşının altına koymuş durumda. Özellikle Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Berkan ve Morata'nın özel sorumluluklar aldığı ve takım arkadaşlarına sürekli moral vermek için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr)Yeniden çıkışın yollarını arayan Okan Buruk'tan futbolcularıyla motivasyon toplantısı (Takvim.com.tr)

GEÇMİŞ SEZONUN PUAN TABLOLARINI TAKIMA DAĞITTI

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