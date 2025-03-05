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Osayi Samuel'e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte

İngiliz ekibi Nottingham Forest Osayi Samuel'i kendisi gibi sözleşmesi sezon sonu son erecek olan Ola Aina'nın yerine transfer etmek istediği belirtildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Mart 2025
Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte

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Fenerbahçe'de Osayi Samuel'e yol gözüktü. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız, yönetimin yaptığı son sözleşme teklifini de geri çevirdi.

Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3 kez yeni sözleşme görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bunun üzerine yol haritasını belirleyen Osayi'nin İngiliz ekipleriyle temasa geçtiği öğrenildi.

Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu kulüpler içinde Osayi'ye en ciddi teklifi Nottingham Forest'ın yaptığı öğrenildi. İngiliz kulübünün sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Ola Aina'nın yerine sağ bek olarak Osayi Samuel'i düşündüğü ve onunla görüşmelere başladığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun da kariyerini İngiltere'de devam ettirmek istediği ve Nottingham'la ön sözleşme imzaladığı da öne sürüldü.

Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Osayi Ada yolcusu! Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi, bu sezon 29 karşılaşmada forma giyerken 1 asist yaptı. Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu 2021 yılında 508 bin Euro'ya satın almıştı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan 27 yaşındaki futbolcu, 18 kez Nijerya Milli Takım formasını giydi.

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Osayi Samuel’e ayrılık yolu gözüktü! Fenerbahçe’nin Nijeryalı yıldızı Nottingham Forest ile flörtte
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