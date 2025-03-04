Son 6 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve Kasımpaşa beraberliği sonrası Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da sıkıntı hakim. Özellikle son 1 ay içinde aldığı skorlar kadar oynadığı futbolla da büyük eleştiri alan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Okan Buruk tepkilerin hedefindeki isim konumunda.

Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ARKANDAYIZ HOCAM!"

Son dönemde kulüpte ağırlıklı olarak mali konularla ilgilenen ve futbol yönetimini profesyonellere teslim eden Başkan Dursun Özbek, Kasımpaşa beraberliği sonrası olaya el koyma kararı aldı.