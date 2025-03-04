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Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı!

Kasımpaşa maçı sonrası Buruk’la yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştiren Galatasaray Başkanı Özbek bu hafta Kemerburgaz’da ekstra mesai yapacak. Dursun Özbek dünkü idman öncesi de futbolcularla bir araya gelerek, “Size güveniyoruz. Mayıslar yine bizim olacak. Şampiyonluğa ulaşacağız” mesajını verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Dursun Özbek Cimbom’da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı!

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Son 6 resmi maçta 1 kez kazanabilen ve Kasımpaşa beraberliği sonrası Fenerbahçe ile arasındaki fark 4 puana inen Galatasaray'da sıkıntı hakim. Özellikle son 1 ay içinde aldığı skorlar kadar oynadığı futbolla da büyük eleştiri alan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle teknik direktör Okan Buruk tepkilerin hedefindeki isim konumunda.

Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"ARKANDAYIZ HOCAM!"
Son dönemde kulüpte ağırlıklı olarak mali konularla ilgilenen ve futbol yönetimini profesyonellere teslim eden Başkan Dursun Özbek, Kasımpaşa beraberliği sonrası olaya el koyma kararı aldı.

Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Maçın ardından Okan Buruk'la 1 saatlik bir görüşme yapan ve tecrübeli hocaya "Yanındayız" mesajını veren Özbek bu hafta Kemerburgaz'da eksta mesai yapacak. Başkan Özbek'in dünkü idman öncesinde de futbolcularla bir araya geldiği ve "Puan kayıpları olabilir. Ama size güvenimiz sonsuz. Mayıslar bizim olacak. Yine şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştuğu belirlendi.

Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dursun Özbek Cimbom'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından düğmeye bastı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MOTİVASYON HAMLELERİ
Yönetimin şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip Alanyaspor maçına kadar takımın motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak hamleler yapmaya devam edeceği ve özellikle camiaya "Buruk'un arkasındayız" mesajının verileceği öğrenildi.

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