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A Milli Futbol Takımı ABD'de iki hazırlık maçı yapacak! Meksika karşılaşmasının tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu. A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 21:08 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 21:09
A Milli Futbol Takımı ABD’de iki hazırlık maçı yapacak! Meksika karşılaşmasının tarihi belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın haziran ayında Meksika ile ABD'de karşı karşıya geleceğini duyurdu.

TÜRKİYE ABD'DE İKİ MAÇ YAPACAK

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekip, turnuvanın oynanacağı ülkelerden ABD'de iki özel maç oynayacak.

TFF'nin açıklaması (İnternet sitesi)TFF'nin açıklaması (İnternet sitesi)

İLK MAÇ MEKSİKA

Milli takım, bu maçların ikincisini 10 Haziran Salı günü TSİ 03.30'da turnuvanın ev sahiplerinden Meksika ile yapacak.

Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda karşılaşacak iki ülke, A milli düzeyde ilk kez karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı ilk maç ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

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