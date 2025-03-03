İlkay Gündoğan için görüşmeler başladı! İmza yakın

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibiyle 1 yıllık yeni bir kontrat imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusu ve kulüp yetkilileri arasındaki resmi görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtilirken, bu gelişme Galatasaray taraftarlarını üzdü. Daha önce birçok kez sarı-kırmızılı ekiple adı anılan başarılı futbolcunun İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.