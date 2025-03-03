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İlkay Gündoğan için görüşmeler başladı! İmza yakın

Transfer dönemlerinde adı sıkça Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. Deneyimli futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanırken, İngiltere Premier League devi Manchester City’nin, yıldız futbolcu ile yeni bir sözleşme için resmi temaslara başladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 20:14 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 20:14
İlkay Gündoğan için görüşmeler başladı! İmza yakın

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Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın İngiliz ekibiyle 1 yıllık yeni bir kontrat imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusu ve kulüp yetkilileri arasındaki resmi görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği belirtilirken, bu gelişme Galatasaray taraftarlarını üzdü. Daha önce birçok kez sarı-kırmızılı ekiple adı anılan başarılı futbolcunun İngiltere'de kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

İlkay Gündoğan ve Arda Güler (AA)İlkay Gündoğan ve Arda Güler (AA)

İLKAY GÜNDOĞAN'IN 2024/25 SEZON PERFORMANSI

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2024/25 sezonunda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 38 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmaya devam eden Gündoğan, teknik direktör Pep Guardiola'nın orta saha rotasyonundaki önemli oyuncularından biri konumunda.

İlkay Gündoğan (EPA)İlkay Gündoğan (EPA)

İNGİLTERE'DE KALACAK

Manchester City ile İlkay Gündoğan arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edilirken, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılabileceği konuşuluyor. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray ve diğer talipleri için İlkay Gündoğan transferi oldukça zorlaşmış görünüyor.

İlkay Gündoğan (AFP)İlkay Gündoğan (AFP)

İHTİMAL KALKACAK

Son yıllarda Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı konuşulan İlkay Gündoğan'ın, Manchester City ile sözleşmesini resmen uzatması halinde Süper Lig'e transfer ihtimalini en az bir sezon daha ortadan kalkmış olacak.

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