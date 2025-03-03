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Göz Göz 90'da yıkıldı! Göztepe - Samsunspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor'u ağırlayan Göztepe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, Avrupa kupaları mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 22:35 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 22:37
Göz Göz 90’da yıkıldı! Göztepe - Samsunspor: 2-2 | MAÇ SONUCU

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalıp puanları paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Novatus Miorshi'nin golüyle 1-0 sona erdi. Sarı kırmızılılar önde başladığı ikinci devrede dakikalar 51'i gösterirken Juan ile farkı ikiye çıkardı. 67'de ise Kingsley Schindler konuk takımın teselli sayısını kaydetti. Son sözü 90'da Rick van Drongelen söyledi.

İzmir temsilcisi bu galibiyetle puanını 38'e yükseltti ve gelecek hafta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz ekibi ise 46'da kaldı ve Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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