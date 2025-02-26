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Ofsayt kuralı ve VAR için radikal yenilik! Challenge sistemi gündemde

FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde kural değişiklikleri üzerinde çalışıyor. 1 Mart'ta FIFA Başkanı Gianni Infantino, IFAB yetkilileriyle bir araya gelerek ofsayt kuralı, VAR kararları, "challenge" sistemi ve efektif oyun süresi gibi konuları ele alacak.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:18 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 17:19
Ofsayt kuralı ve VAR için radikal yenilik! Challenge sistemi gündemde

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En dikkat çekici değişikliklerden biri, Arsène Wenger'in 2021'de önerdiği yeni ofsayt kuralı. "Wenger Kuralı" olarak adlandırılan bu sistemde, bir futbolcu yalnızca tüm bedeni savunma hattının gerisinde olduğunda ofsayt sayılacak. Eğer vücudunun herhangi bir bölümü savunmacıyla hizadaysa oyun devam edecek.

KARARLAR ANLIK DUYURULACAK

Bunun yanı sıra, hakem kararlarının anlık olarak kamuoyuyla paylaşılması da gündemde. 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda denenen bu uygulamanın erkek futboluna da getirilmesi planlanıyor. Buna göre, hakemler VAR incelemelerinden sonra kararlarını mikrofon aracılığıyla açıklayacak.

VAR İNCELEMESİ TALEBİ HAKKI

FIFA ve IFAB, "challenge" sistemini de değerlendirecek. Basketbol ve Amerikan futbolunda uygulanan bu sistem, teknik direktörlere belirli sayıda itiraz hakkı tanıyacak. Teknik adamlar, tartışmalı pozisyonlarda VAR incelemesi talep edebilecek.

OYUN KESİNTİSİZ OYNATILABİLİR

Bir diğer önemli değişiklik ise efektif oyun süresiyle ilgili. Mevcut sistemde saat yalnızca ilk ve ikinci yarının sonunda duruyor. Yeni düzenlemeyle, top oyunda olmadığı anlarda da kronometrenin durdurulması düşünülüyor. Basketbol ve Amerikan futbolunda başarıyla uygulanan bu sistem, futbol maçlarının daha adil ve kesintisiz oynanmasını sağlayabilir.

Okan Buruk ve Jose Mourinho (AA)Okan Buruk ve Jose Mourinho (AA)

Özellikle Süper Lig için bu değişiklik büyük tartışma yaratabilir. Örneğin, son oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tam 35 faul yapıldı ve oyun sürekli durdu. Maçın toplam süresi 96 dakika 19 saniye olmasına rağmen, topun oyunda kaldığı süre yalnızca 49 dakika 6 saniye olarak hesaplandı.

1 Mart'taki toplantıda alınacak kararların 2025 Temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Eğer bu değişiklikler onaylanırsa, futbolun kuralları kökten değişebilir.