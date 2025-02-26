Ofsayt kuralı ve VAR için radikal yenilik! Challenge sistemi gündemde

En dikkat çekici değişikliklerden biri, Arsène Wenger'in 2021'de önerdiği yeni ofsayt kuralı. "Wenger Kuralı" olarak adlandırılan bu sistemde, bir futbolcu yalnızca tüm bedeni savunma hattının gerisinde olduğunda ofsayt sayılacak. Eğer vücudunun herhangi bir bölümü savunmacıyla hizadaysa oyun devam edecek.

KARARLAR ANLIK DUYURULACAK

Bunun yanı sıra, hakem kararlarının anlık olarak kamuoyuyla paylaşılması da gündemde. 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda denenen bu uygulamanın erkek futboluna da getirilmesi planlanıyor. Buna göre, hakemler VAR incelemelerinden sonra kararlarını mikrofon aracılığıyla açıklayacak.

VAR İNCELEMESİ TALEBİ HAKKI

FIFA ve IFAB, "challenge" sistemini de değerlendirecek. Basketbol ve Amerikan futbolunda uygulanan bu sistem, teknik direktörlere belirli sayıda itiraz hakkı tanıyacak. Teknik adamlar, tartışmalı pozisyonlarda VAR incelemesi talep edebilecek.

OYUN KESİNTİSİZ OYNATILABİLİR

Bir diğer önemli değişiklik ise efektif oyun süresiyle ilgili. Mevcut sistemde saat yalnızca ilk ve ikinci yarının sonunda duruyor. Yeni düzenlemeyle, top oyunda olmadığı anlarda da kronometrenin durdurulması düşünülüyor. Basketbol ve Amerikan futbolunda başarıyla uygulanan bu sistem, futbol maçlarının daha adil ve kesintisiz oynanmasını sağlayabilir.