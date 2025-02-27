Trabzonspor’un parlayan yıldızı John David Lundstram

Kariyerinde daha önce Ada dışında bir takımda forma giymeyen John David Lundstram, ilk deneyimini Trabzonspor ile yaşamış ve sezon başında imza atmıştı. Deneiymli orta saha oyuncusu ilk döneminde beklentileri karşılayamamış ve zaman zaman da yedek kulübesinde beklemek zorunda kalmıştı.

Şenol Güneş'in oyuncusuna güvendiğini her fırsatta dile getirmesi ve sürekli şans vermesi, Lundstram'ın da ön plana çıkmasını sağladı. İngiliz futbolcu, oyun merkezine konumlanarak güçlü olan savunmasına hücumda ekledi ve son dönemde 2 gol atıp rakip yarı sahada daha da fazla yer kaplamayı başardı.

31 yaşındaki orta sahanın bu gelişimi herkesi memnun ediyor. Lundstram'ın Konyaspor maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.