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Fenerbahçe'den tüm Süper Lig maçları için yabancı hakem başvurusu

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan maçların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi için resmi talepte bulundu. Sarı lacivertli ekip, yaptığı açıklamada yabancı hakem konusunda başvuruyu resmen ilettiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 18:54
Fenerbahçe’den tüm Süper Lig maçları için yabancı hakem başvurusu

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisini yöneten Slavko Vincic'in ardından kalan tüm karşılaşmalarda yabancı hakemlerin görev yapması için başvuruda bulunulduğunu duyurdu.

Slavko Vincic (AA)Slavko Vincic (AA)

Sarı lacivertli ekibin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."