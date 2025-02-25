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Kırklarelispor - Kocaelispor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu maçları tamamlanıyor. Eş zamanlı oynanan karşılaşmalarından birinde Kırklarelispor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Yeşil siyahlılar adını ilk ikiye yazdırmak, yeşil beyazlılar ise evinde oynadığı mücadeleden 3 puanla ayrılmak amacında. A Para'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 14:56 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 15:56
Kırklarelispor - Kocaelispor | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

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    Kocaelispor ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Ömer F. Turtay'ın yönettiği mücadelede iki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek.

    CANLI YAYIN

    A Para'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

    APara CANLI YAYIN

    GOL | Kırklarelispor 0-1 Kocaelispor
    GOL | Kırklarelispor 0-2 Kocaelispor

    Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI

    26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    15.00 | Çorum FK - Boluspor
    20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
    20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
    20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor

    27 ŞUBAT PERŞEMBE

    16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
    16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
    16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
    19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
    19.00 | Galatasaray - Konyaspor