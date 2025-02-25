Kırklarelispor - Kocaelispor | CANLI YAYIN

Kocaelispor ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Ömer F. Turtay'ın yönettiği mücadelede iki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek.
CANLI YAYIN
A Para'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Ziraat Tükiye Kupası Turkuvaz Medya aracılığıyla futbolseverlere ulaşıyor (AA)
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. HAFTA PROGRAMI
26 ŞUBAT ÇARŞAMBA
15.00 | Çorum FK - Boluspor
20.30 | Fatih Karagümrük - İskenderun A.Ş.
20.30 | MKE Ankaragücü - Alanyaspor
20.30 | Trabzonspor - Çaykur Rizepor
27 ŞUBAT PERŞEMBE
16.00 | Erzurumspor FK - İstanbulspor
16.00 | Gaziantep FK - Fenerbahçe
16.00 | Kasımpaşa - Göztepe
19.00 | Eyüpspor - Başakşehir
19.00 | Galatasaray - Konyaspor