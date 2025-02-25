Kırklarelispor - Kocaelispor | CANLI YAYIN

Kocaelispor ile Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşıyor. Ömer F. Turtay'ın yönettiği mücadelede iki takımın da hedefi galibiyetle sahadan ayrılabilmek.

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A Para'dan canlı yayınlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.