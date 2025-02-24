Mohamed Salah Liverpool’da kalacak! Sözleşme yakın

Liverpool, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah ile yeni bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, kulüp, sezon sonuna yaklaşırken formunun zirvesine ulaşan Mısırlı yıldızın takımda kalmak istemesi nedeniyle onun taleplerine olumlu yanıt vermeye karar verdi.

Bu gelişmeyle birlikte Liverpool'un Salah ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 resmi maçta 30 gol ve 21 asistlik performans sergileyerek takımına büyük katkı sağladı.