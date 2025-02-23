Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. hzftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak ve bir sıra altındaki rakibiyle farkı açabilmek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. hzftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak ve bir sıra altındaki rakibiyle farkı açabilmek.
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Trabzonspor - Gazaintep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pedro, Lundstram, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Gaziantep FK: Mustafa, Husic, Viyana, Arda, Sorescu, Maxim, N'Diaye, Kozlowski, Questin, Okereke, Halil
YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 23 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.
SAHASINDA FİRE VERMEDİ
Trabzonspor, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine hiç puan vermedi. 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2 ve 2023-2024 sezonunda 4-2'lik skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.
DEPLASMANDA 3 GOL YEDİ
Deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, dış sahada 8 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç ise golsüz eşitlikle tamamlandı.