SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer geride kalan haftada aldığı Beşiktaş yenilgisinin ardından yeni bir sayfa açmak ve ilk olarak da rakibini yenmek amacında. Zorlu randevu öncesinde Şenol Güneş kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Gazaintep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 18:04
Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. hzftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Bordo mavililerde tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak ve bir sıra altındaki rakibiyle farkı açabilmek.

    CANLI TAKİP

    Trabzonspor - Gazaintep FK maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Ozan Tufan (AA)Ozan Tufan (AA)

    TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LERİ

    Trabzonspor: Uğurcan, Mustafa, Batagov, Savic, Pedro, Lundstram, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

    Gaziantep FK: Mustafa, Husic, Viyana, Arda, Sorescu, Maxim, N'Diaye, Kozlowski, Questin, Okereke, Halil

    Muhammed Cham ve Ozan Tufan (AA)Muhammed Cham ve Ozan Tufan (AA)

    YENİLGİSİ YOK

    Trabzonspor, Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 23 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

    Pedro Malheiro (AA)Pedro Malheiro (AA)

    SAHASINDA FİRE VERMEDİ

    Trabzonspor, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine hiç puan vermedi. 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2 ve 2023-2024 sezonunda 4-2'lik skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

    Enis Destan (AA)Enis Destan (AA)

    DEPLASMANDA 3 GOL YEDİ

    Deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, dış sahada 8 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç ise golsüz eşitlikle tamamlandı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Mansur Yavaş adaylıktan vazgeçmedi! İmamoğlu’nu usulsüz diplomadan vurdu... Olay mesaj
    Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı ilk 11’i belli oldu
    AK Parti yeni MKYK ve MYK kadrosu belli oldu! İsim isim Başkan Erdoğan’ın A Takımı... Mesut Özil sürprizi
    MHP lideri Bahçeli’den AK Parti büyük kongresine özel çiçek aranjmanı! 1071 ve 1453 vurgusu... Başkan Erdoğan’ı arayıp tebrik etti
    Hizbullah liderleri Nasrallah ve Safiyuddin’e 5 ay sonra cenaze töreni! Soykırımcı İsrail’den Beyrut’ta alçak uçuş
    Başkan Erdoğan AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkanlığa seçildi
    AK Parti’nin A Takımı Takvim.com.tr’ye konuştu! Değişimi Tecrübe ve trendi harmanlamanın mücadelesi diye tanımladılar: Hedef en ilerisi
    24 Şubat Pazartesi okullar ve üniversiteler tatil mi? Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi
    EMEKLİYE İKİNCİ MAAŞ | Tamamlayıcı emeklilik bu sene devreye girecek mi? Yaş şartı var mı?
    CANLI | Meteorolojiden 7 ile turuncu 4 ile sarı kodlu uyarı: İstanbul’da kar yağışı devam edecek! Ağır taşıtlar için kısıtlama kaldırıldı
    Takvim.com.tr AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’nde! Değişimin şifreleri: Hedef süper güç Türkiye
    Fitne girişimi ya da…
    Teröristbaşı Öcalan video mesajla mı çağrı yapacak? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son noktayı koydu
    Bakan Bayraktar Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası
    Maydonoz Döner FETÖ firarilerini kaçıran Kasap Yaşar’a bayilik verdi! Patron Antalya’dan çıktı
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası: Hamas teslim etti İsrail askıya aldı
    Fenerbahçe’de çok sayıda ayrılık! Jose Mourinho biletlerini kesti
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!