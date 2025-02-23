Muhammed Cham ve Ozan Tufan (AA) YENİLGİSİ YOK Trabzonspor, Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Gaziantep FK ile 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 11 maçın 7'sini Trabzonspor kazanırken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda toplam 23 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Pedro Malheiro (AA) SAHASINDA FİRE VERMEDİ Trabzonspor, Gaziantep FK ile sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine hiç puan vermedi. 2019-2020 sezonunda 4-1, 2020-2021 sezonunda 1-0, 2021-2022 sezonunda 3-0, 2022-2023 sezonunda 3-2 ve 2023-2024 sezonunda 4-2'lik skorlarla sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Enis Destan (AA) DEPLASMANDA 3 GOL YEDİ Deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, dış sahada 8 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligin ilk yarısında Gaziantep'te oynanan maç ise golsüz eşitlikle tamamlandı.