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Şenol Güneş'in zor kararı! Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11i

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sahadan 3 puanla ayrılmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor. Deneyimli çalıştırıcının kritik randevudaki kararı da 90 dakikaya direkt etki edecek. En kilit nokta olan orta sahada Mendy'nin yanında oynayacak isim merakla bekleniyor. İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 18:52 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 18:52
Şenol Güneş’in zor kararı! Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı muhtemel 11i

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    Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olmuş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bordo mavililer, ezeli rakibi karşısında aldığı yenilginin ardından kalan haftalarda maksimum puan toplamak ve bitirebileceği en yüksek noktada sezonu tamamlamak amacında.

    Stefan Savic ve Danylo Sikan (İHA)Stefan Savic ve Danylo Sikan (İHA)

    29 PUAN TOPLAYABİLDİ

    Trabzonspor bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 de yenilgi aldı. 29 puan toplayabildi. Adeta kabusa dönen sezonu en yüksek yerde bitirmeyi hedefleyen Fırtına, gelecek sezon ise zirveye oynayabilecek bir kadro kurmak amacında.

    Pedro Malheio (AA)Pedro Malheio (AA)

    HEDEF FENERBAHÇE'YE KADAR KAYIPSIZ GİTMEK

    Gaziantep ile Papara Park'ta oynayacağı karşılaşmayı kazanaak 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Trabzonspor'da hedef, Fenerbahçe derbisine kayıpsız çıkabilmek.

    Bordo mavililer bu süreçte Konyaspor ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ve Göztepe'yi Papara Park'ta ağırlayacak.

    Stefan Savic ve Pedro Malheiro (AA)Stefan Savic ve Pedro Malheiro (AA)

    YENİ TRANSFER SAKATLANDI

    Karadeniz temsilcisinin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Tim Jabol Folcarelli, maça çıkmadan sakatlık problemi yaşadı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada; "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

    Edin Vişça (AA)Edin Vişça (AA)

    ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?

    Performansları sürekli tartışılan orta saha oyuncularından Gaziantep FK maçında hangi isimlerin oynayacağı merakla bekleniyor. Batista Mendy'nin yeri garanti gibi görünüyor.

    Yanında ise sakatlıktan dönen Okay Yokuşlu'nun yan sıra altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu adaylar arasında. John David Lundstram ve Ozan Tufan da yine formaya yakın futbolcular.

    Danylo Sikan (AA)Danylo Sikan (AA)

    Trabzonspor'un Eyüpspor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor;

    Uğucan, Pedro, Mustafa, Savic, Batagov, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Cham ve Banza

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