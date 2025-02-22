Şenol Güneş’in zor kararı! Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı muhtemel 11i

Stefan Savic ve Pedro Malheiro (AA)
YENİ TRANSFER SAKATLANDI
Karadeniz temsilcisinin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Tim Jabol Folcarelli, maça çıkmadan sakatlık problemi yaşadı. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada; "Futbol A Takımımızın Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenman esnasında ağrı hisseden oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.
Edin Vişça (AA)
ORTA SAHADA KİM OYNAYACAK?
Performansları sürekli tartışılan orta saha oyuncularından Gaziantep FK maçında hangi isimlerin oynayacağı merakla bekleniyor. Batista Mendy'nin yeri garanti gibi görünüyor.
Yanında ise sakatlıktan dönen Okay Yokuşlu'nun yan sıra altyapıdan yetişen Salih Malkoçoğlu adaylar arasında. John David Lundstram ve Ozan Tufan da yine formaya yakın futbolcular.
Danylo Sikan (AA)
Trabzonspor'un Eyüpspor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor;
Uğucan, Pedro, Mustafa, Savic, Batagov, Mendy, Lundstram, Zubkov, Sikan, Cham ve Banza