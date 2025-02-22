Şenol Güneş’in zor kararı! Trabzonspor’un Gaziantep FK maçı muhtemel 11i

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olmuş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bordo mavililer, ezeli rakibi karşısında aldığı yenilginin ardından kalan haftalarda maksimum puan toplamak ve bitirebileceği en yüksek noktada sezonu tamamlamak amacında.

Stefan Savic ve Danylo Sikan (İHA) 29 PUAN TOPLAYABİLDİ Trabzonspor bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 de yenilgi aldı. 29 puan toplayabildi. Adeta kabusa dönen sezonu en yüksek yerde bitirmeyi hedefleyen Fırtına, gelecek sezon ise zirveye oynayabilecek bir kadro kurmak amacında.