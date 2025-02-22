PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den 5 altın ve 1 gümüş madalya

İlkadım Okçuluk Tesisleri’nde düzenlenen Türkiye 21 Yaş Altı Okçuluk Şampiyonası’nda final heyecanı yaşandı. Klasik, makaralı ve barebow yay branşlarında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonada milli takımımız büyük başarı elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 21:49 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 21:49
Okçuluk Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den 5 altın ve 1 gümüş madalya

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'ten oluşan Türk Milli Takımı altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat takım halinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

    Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde İtalya Milli Takımı altın madalya kazanırken, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam ve Yağız Sezgin'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalya aldı. Kadınlarda ise Selin Çakır, Efdal Hatice Köse ve Begüm Yuva altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

    Barebow 21 yaş altı erkeklerde Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya, kadınlarda ise Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak altın madalyanın sahibi oldu.

    Dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Girne’den İstanbul’a inşaattan işletmeye... Torpil mi para mı?
    AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi için geri sayım! Başkan Erdoğan’dan mesaj: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçmişti! Emevi Camii’nde Türk halılarıyla Ramazan hazırlığı
    Gazze’de rehine takasına damga vuran an! İsrailli esir Kassam savaşçısını alnından öptü
    Ekrem İmamoğlu’nun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim
    Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek! Transferdeki detay ortaya çıktı
    Elon Musk’ın oğlu X burnunu karıştırıp parmağını silmişti! Donald Trump o masayı değiştirdi
    Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba: Asker oğlum vatana helal olsun
    Hocalardan sürpriz! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler muhtemel 11’ler
    Narin cinayetinde yeni gelişme! Baran Güran’dan Enes için paylaşım geldi! Suçu üstlenecek mi?
    Fenerbahçe’den yüzyılın hamlesi! Dev transfer
    Meteoroloji’den İstanbul dahil 13 kente kodlu uyarı: Yağış devam edecek! | Motosiklet ve motokurye kararı: Saat belli oldu!
    Fitne girişimi ya da…
    CANLI | Gazze’de yedinci rehine takası! Hamas teslim etti: Sıra Filistinli esirlerde
    Fransız dergiden Başkan Erdoğan kapağı: Yeni dünya düzenine yön verecek lider
    Galatasaray’da ayrılık! Yeni transfer yolcu
    Maydonoz Döner zincirine FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı | Şirkete kayyum atandı
    FETÖ’cüleri doyuran Maydonoz Döner’in 400. şubeyi Kanada’da açmaya hazırlandığı ortaya çıktı!
    Pentagon’da Ukrayna temizliği! Trump Genelkurmay Başkanı ve subayları görevden aldı
    Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! Son hali şaşırttı: Ne ara bu kadar büyüdün!