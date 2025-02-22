Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Berkay Akkoyun, Mustafa Özdemir ve Kutay Tek'ten oluşan Türk Milli Takımı altın madalya kazandı. Kadınlarda ise Melissa Ahmed, Elif Gökkır ve Dünya Yenihayat takım halinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay 21 yaş altı erkeklerde İtalya Milli Takımı altın madalya kazanırken, Eren Kırca, Batuhan Levent Sağlam ve Yağız Sezgin'den oluşan Türk Milli Takımı gümüş madalya aldı. Kadınlarda ise Selin Çakır, Efdal Hatice Köse ve Begüm Yuva altın madalyayı Türkiye'ye getirdi.

Barebow 21 yaş altı erkeklerde Yunus Dursun, Ufuk Genç ve Efe Kızılkaya, kadınlarda ise Ecem Dilara Deniz, Melisa Sağdaş ve Sude Sündüz Tak altın madalyanın sahibi oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.