Maçın 18. dakikasında Al Shabab, Hamdallah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 31. dakikada Wesley Hoedt'in golüyle fark ikiye çıktı. İlk yarının son anlarında, 45+2. dakikada Al Taawon'un oyuncusu Renne Rivas skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. İlk yarının 45. dakikasında Andrei Girotto kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda 70. dakikada Muteb Al Mufarrij'in attığı golle ev sahibi beraberliği yakaladı ve mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Al Shabab puanını 33'e, Al Taawon ise 28'e yükseltti. Ligin 22. haftasında Al Shabab, Al Raed deplasmanına konuk olacakken, Al Taawon ise Al Ettifaq ile karşı karşıya gelecek.