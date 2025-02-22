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Fenerbahçe'nin rakibine büyük şok! Glasgow Rangers - St. Mirren: 0-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Glasgow Rangers, İskoçya Premier Lig'in 27. haftasında St. Mirren'e 2-0 yenildi ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sonlandı.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 20:10
Fenerbahçe’nin rakibine büyük şok! Glasgow Rangers - St. Mirren: 0-2 | MAÇ SONUCU

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    Ibrox Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada St. Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti. Bu mağlubiyetle Rangers, 56 puanda kalarak lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. Öte yandan St. Mirren, 2 maç sonra kazanarak puanını 34'e yükseltti.

    Glasgow Rangers, bir sonraki lig maçında Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanında sahaya çıkacak.

    FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ PROGRAMI

    UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk karşılaşma 6 Mart'ta İstanbul Kadıköy'de oynanacak. Sarı lacivertliler rövanşa ise 13 Mart'ta Ibrox'ta çıkacak.

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