Mourinho’lu Fenerbahçe seriye bağladı Cimbom’u solladı! İşte o istatistikler...

Fenerbahçe, sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmış ve Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşamıştı. Ancak sonrasında alınan sonuçlar ve ortaya konan futbol taraftarlar arasında tedirginlik yarattı.
Fenerbahçe, sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmış ve Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşamıştı. Ancak sonrasında alınan sonuçlar ve ortaya konan futbol taraftarlar arasında tedirginlik yarattı.
Sarı-Lacivertliler'in son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbol dikkatleri çekmeyi başardı. 7 maç üst üste kazanan Fenerbahçe'nin futbolundaki gelişim rakamlara yansıdı. Mourinho'nun ekibi bundan 2.5 ay önce geride olduğu tüm istatistiklerde Galatasaraylı solladı. Öyle ki, Fenerbahçe atılan gol ortalamasında Galatasaray'ı geride bıraktı.
DERBİ ÖNCESİ AVANTAJ
49.9 gol beklentisi üreten Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini bu alanda da geçti.
Başarılı pas istatistiğine bakıldığında ise Fenerbahçe'nin 357'ye 336 üstünlüğü bulunuyor.
Yine başarılı dribling istatistiğinde 7.3'e karşı 6.4'le Fenerbahçe önde. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'nin pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde istatistiklerde üstünlük kurması büyük bir avantaj olarak yorumlanıyor.
RÖVANŞA İSVİÇRELİ HAKEM
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu zorlu mücadelede İsviçreli Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.