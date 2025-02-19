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Mourinho'lu Fenerbahçe seriye bağladı Cimbom’u solladı! İşte o istatistikler...

7 maç üst üste kazanan Fenerbahçe'nin futbolundaki gelişim rakamlara yansıdı. Mourinho'nun ekibi bundan 2.5 ay önce geride olduğu tüm istatistiklerde Galatasaraylı solladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Mourinho’lu Fenerbahçe seriye bağladı Cimbom’u solladı! İşte o istatistikler...

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    Fenerbahçe, sezon başında dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmış ve Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşamıştı. Ancak sonrasında alınan sonuçlar ve ortaya konan futbol taraftarlar arasında tedirginlik yarattı.

    Jose Mourinho'lu Fenerbahçe üst üste yedi maç kazandı. (AA)Jose Mourinho'lu Fenerbahçe üst üste yedi maç kazandı. (AA)

    Sarı-Lacivertliler'in son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbol dikkatleri çekmeyi başardı. 7 maç üst üste kazanan Fenerbahçe'nin futbolundaki gelişim rakamlara yansıdı. Mourinho'nun ekibi bundan 2.5 ay önce geride olduğu tüm istatistiklerde Galatasaraylı solladı. Öyle ki, Fenerbahçe atılan gol ortalamasında Galatasaray'ı geride bıraktı.

    Başarılı pas istatistiğine göre Fenerbahçe'nin 357'ye 336 üstünlüğü bulunuyor. (İHA)Başarılı pas istatistiğine göre Fenerbahçe'nin 357'ye 336 üstünlüğü bulunuyor. (İHA)

    DERBİ ÖNCESİ AVANTAJ
    49.9 gol beklentisi üreten Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini bu alanda da geçti.

    İşte o istatistikler (Takvim Gazetesi)İşte o istatistikler (Takvim Gazetesi)

    Başarılı pas istatistiğine bakıldığında ise Fenerbahçe'nin 357'ye 336 üstünlüğü bulunuyor.

    Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakaladı. (AA)Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakaladı. (AA)

    Yine başarılı dribling istatistiğinde 7.3'e karşı 6.4'le Fenerbahçe önde. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'nin pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde istatistiklerde üstünlük kurması büyük bir avantaj olarak yorumlanıyor.

    Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde istatistiklerde üstünlük kurması büyük bir avantaj. (AA)Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisi öncesinde istatistiklerde üstünlük kurması büyük bir avantaj. (AA)

    RÖVANŞA İSVİÇRELİ HAKEM
    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.

    Bu zorlu mücadelede İsviçreli Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

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