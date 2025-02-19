Mourinho’lu Fenerbahçe seriye bağladı Cimbom’u solladı! İşte o istatistikler...

Fenerbahçe Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakaladı. (AA)



Yine başarılı dribling istatistiğinde 7.3'e karşı 6.4'le Fenerbahçe önde. Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile birlikte son dönemde büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'nin pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde istatistiklerde üstünlük kurması büyük bir avantaj olarak yorumlanıyor.