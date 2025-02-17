Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

EMRE BOL - MOU'NUN MAKİNESİ Avrupa yorgunu Fenerbahçe yine bu hafta bir Avrupa karşılaşmasına çıkacak. Hal böyle olunca Mourinho'nun elindeki malzemeyi ekonomik kullanması gerekiyordu. Biraz fazlaca yapılan rotasyonda özellikle iki Mert'in maç eksikliği fazlasıyla görüldü. Kolay değil elbette... Uzun zaman oynamayınca takım arkadaşlarıyla aradaki farkı kapatmaları kolay olmayacak.

Bu oyunculara Talisca'da eklenince bütün yük Fred, Amrabat, Oğuz ve Levent'in omuzlarına yüklendi. İlk yarıda 0,35 gol beklentisinden 1 gol çıkması Fenerbahçe'nin şansıydı aslında... ikinci yarı özellikle Dzeko oyuna girdikten sonra oyunun dengesi tamamen Fenerbahçe lehine değişti. İhtiyar delikanlı bu yaşında bile inanın ligimize fazla. Böylesine profesyonel, böylesine işine saygı duyan bir futbolcunun çubukluyu giymesi büyük onur.

Yaşı ilerledikçe harika bir orta saha oyuncusuna evrildi. Futbol hayatına santrfor başladı, asistçi forvete dönüştü. Ee santrforun halinden eski santrfor anlar. İsimler değişse de, Mourinho'nun makinesi çalışmaya devam ediyor. Şimdi hem Avrupa hem de lig için zor bir viraja gidildi. Anderlecht işi bitti gibi görünüyor. Şu anda tek hedef deplasmanda oynanacak G.Saray karşılaşması... Kazanırsa çok şey değişir

MUSTAFA ÇULCU - TEBRİKLER ŞANSALAN Kasımpaşa oyun şablonu olan, birlikte oynama pratiği yüksek oyunculardan kurulu iyi bir takım. Geçiş ve pas oyununu başarı ile uyguluyorlar. Winck, Rodriguez, Fall ve Da Costa geçiş oynarken Hajradinovic ve Cafu ile set hücumunda başarılı kombinasyon yapıyorlar. Fenerbahçe önde çok organize baskı yapıyor. Rakip ikinci bölgede topa sahip olduğunda, tüm takım topun arkasına çok çabuk geçiyor.