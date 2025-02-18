Youssef En Nesyri 2025’te patladı! Performansıyla parmak ısırttı

Youssef En Nesyri 2025'te patladı! Son 8 maçta 12 ağları havalandırdı (Takvim.com.tr)

SÜPER YILDIZLARI SOLLADI

2025'e fırtına gibi giren En Nesyri çıktığı 6 maçta 9 gol kaydederek Avrupa'nın en büyük 10 liginde bu yılın en golcü ismi oldu. Her 60 dakikada bir skora etki eden En Nesyri, Mbappe, Harry Kane ve Mohamed Salah gibi yıldızları geride bıraktı. Fenerbahçe'nin yıldızını 5 maçta 8 gol atan PSG'nin Fransız yıldızı Dembele takip ediyor.