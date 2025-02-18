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Barcelona'da Lewandowski kararı!

Barcelona, Robert Lewandowski'nin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor. Lewandowski'nin yönetim ile ilişkilerinin iyi olması nedeniyle kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifine sıcak bakabileceği ve Barcelona'da yeni sözleşmenin bir sorun olmayacağı yazıldı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:49 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 18:49
Barcelona’da Lewandowski kararı!

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    Barcelona, deneyimli golcüsü Robert Lewandowski ile yola devam etmek istiyor.

    İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Lewandowski'nin sözleşmesinde bu sezon maçların yüzde 55'inde forma giymesi halinde kontratın 2026 yılına kadar uzatma maddesi yer alıyor.

    YENİ SÖZLEŞME PLANI

    Barcelona'nın, performansının ardından Lewandowski'nin sözleşmesindeki bu maddeyi kaldırmak ve Polonyalı futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

    Barcelona'nın ayrıca yeni sözleşmeye hem Lewandowski hem de kulüp adına 2026 yazında geçerli olacak bir çıkış maddesi koymayı planladığı aktarıldı.

    Lewandowski'nin yönetim ile ilişkilerinin iyi olması nedeniyle kulüpten gelecek yeni sözleşme teklifine sıcak bakabileceği ve Barcelona'da yeni sözleşmenin bir sorun olmayacağı yazıldı.

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