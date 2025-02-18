Galatasaray yabancı hakeme soğuk!

Haftaya oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yönetip yönetmeyeceği konusu gündemdeki sıcaklığını koruyor.



Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yabancı hakem konusunda, "Rakip takım sıcak baktığını söylüyor, biz de sıcak bakıyoruz. Takdir federasyonumuzun" şeklindeki açıklamasına Galatasaray camiası mesafeli.



GALATASARAY CAMİASI SOĞUK



Rize maçı öncesi, yemekli toplantıda görüş bu yöndeydi. Galatasaray'ın yabancı hakem konusunda TFF'ye bir girişimi ve talebi olmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu konudaki görüşü şöyle:

"Lig iki kulüpten ibaret değil. Diğer takımların da en az onlar kadar hak ve adalete ihtiyacı var. Onların bu konudaki düşüncesi önemli. Üstelik kriterler konuşulmadan yabancı hakem tercihi doğru olmaz."

Başkan Dursun Özbek'in bugünkü divan toplantısında konuya açıklık getirmesi bekleniyor. TFF'nin davetine de katılma ihtimali düşük.



TFF'NİN DAVETİ



TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarının çarşamba günü Riva'ya davet edildiğini duyurdu: "Derbi hem marka değerimiz hem Avrupa'daki tanıtım açısından önemlidir. TFF Başkanımız, iki kulübümüzün başkanlarını dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Maçın fair play açısından örnek olmasını temenni ediyoruz."