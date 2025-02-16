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Kusursuz yürüyüş devam ediyor! Liverpool - Wolverhampton: 2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool, Anfield'da Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızılar, bu galibiyetle puanını 60'a yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 19:06
Kusursuz yürüyüş devam ediyor! Liverpool - Wolverhampton: 2-1 | MAÇ SONUCU

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    Maça hızlı başlayan Liverpool, 15. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 37. dakikada ise Muhammed Salah, penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 tamamlandı.

    İkinci yarıda Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, sahadan galibiyetle ayrıldı.

    Bu galibiyetle 60 puana ulaşan Liverpool, Premier Lig'in bir sonraki haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Küme düşme hattında yer alan 19 puandaki Wolverhampton ise Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.

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